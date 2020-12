ESCLUSIVA TMW - Piscedda: "Lazio, Caicedo può anche partire. B Italia, peccato non vederla più"

esclusiva Piscedda: "Lazio, Caicedo può anche partire. B Italia, peccato non vederla più"

vedi letture

Massimo Piscedda, allenatore ed ex calciatore della Lazio ha parlato dei biancocelesti intervenendo al TMW News, il programma televisovo di Tuttomercatoweb.com: "La Lazio ha meritato l'approdo agli ottavi di Champions, grazie al gruppo e alla compattezza. Ora la Lazio deve migliorarsi per mantenersi a certi livelli. Non credo molto al mercato di gennaio, non vedo grandi giocatori per fare la differenza. Se basta un difensore per lanciare la Lazio in Champions, benissimo. Ma credo vada migliorata tutta la squadra, anno dopo anno. Per ora l'importante è il mantenimento. La rosa della Lazio di adesso in italia va bene, in Europa serve di più".

Muriqi è stato un investimento sbagliato?

"Finora lo abbiamo visto poco, dovrà giocare 10 gare di seguito e poi giudicheremo l'investimento".

Ci sono voci di una possibile partenza di Caicedo: sarebbe una mossa sbagliata?

"No perchè se hai investito su Muriqi è lui l'alternativa a Caicedo che è forte ma non è Lewandowski nè Immobile. Lo lascerei partire perchè hai Muriqi e la sua cessione ti porterebbe anche del denaro"

La B Italia di cui lei era il ct non esiste più. Perchè?

"Il Consiglio di Lega ha stabilito che non potevano più essere sostenute spese molte basse, 600 euro al mese a società. Tra l'altro in otto anni sono stati vinti 4 tornei internazionali e le universiadi, sono usciti tra gli altri Tonali e Orsolini. Peccato".

Clicca sotto per guardare