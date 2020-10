esclusiva Pizzul: "Pirlo ha gli occhi di tutti addosso. Udinese, sono fiducioso"

Nell'intervista che potete vedere sotto Bruno Pizzul al Festival dello Sport ha parlato a TMW di come sia cambiato negli anni il racconto calcistico in televisione. Sulla situazione del campionato e il futuro della serie A ha detto: "Essere del tutto ottimisti è difficile. Quanto al campo, la Juve troverà avversari più agguerriti. La sistemazione tattica di Chiesa potrà essere un problema per Pirlo che avrà gli occhi di tutti puntati addosso. Farà bene ma se non ripete i successi bianconeri degli ultimi anni ne andrebbe di mezzo"

E la sua Udinese?

"E' partita male ma la campagna acquisti è stata molto buona. E' rimasto De Paul, mi piacciono Deulofeu e Pereyra e torna Pussetto. I friuliani potranno regalare un bel campionato ai tifosi"

