ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, con la Fiorentina gara giusta per rialzarsi"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Nel giorno del suo compleanno (64 anni) Roberto Pruzzo analizza per TMW i temi più caldi dell'attualità, dalla Roma all'Inter alle prese, ancora, col caso Icardi. "Quello dei giallorossi è indubbiamente un momento difficile, si pensava che con l'avvento di Ranieri le cose potessero cambiare ma sono quasi peggiorate. I giocatori devono trovare la forza per reagire e quando ci sono partite così ravvicinate può essere l'occasione per rialzare la testa".

In caso di ko con la Fiorentina potrebbero esserci le dimissioni di Ranieri?

"Non credo, è venuto per dare una mano. Nemmeno lui forse si aspettava una situazione del genere, ma ha esperienza e ha la forza per arrivare in fondo. Peraltro anche la concorrenza ha i suoi problemi..."

I problemi di questa stagione quali sono stati?

"Il mercato non ha dato granchè e poi una serie di infortuni ha condizionato la squadra. E Di Francesco ha avuto problemi ad assemblare la squadra. Ci sono state varie ragioni".

La gara con la Fiorentina come la vede?

"Non è peggio che affrontare il Napoli. Quella viola è una squadra con tanti giovani, che regala buone prestazioni ma va anche incontro a qualche amnesia. Credo sia la gara giusta per rialzarsi".

Passando all'Inter che pensa del caso Icardi, ancora aperto?

"Spalletti difende lo spogliatoio e il rapporto col gruppo. La società ha preso una linea e la sta portando avanti. E' una situazione che ha creato problemi a tutti ma l'Inter è sempre terza e ora deve recuperare Icardi e darsi una regolata in vista dello sprint finale. Nemmeno all'Inter si aspettavano che questa vicenda prendesse questa piega e ora prima ne escono meglio è. E' durata anche troppo".