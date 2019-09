ESCLUSIVA TMW - Pukki: "Potevamo pareggiare. Il mio segreto? Divertirmi"

"Siamo delusi, potevamo prendere un punto". Teemu Pukki, attaccante della Nazionale finlandese e capocannoniere della Premier League, lo dice al termine di Finlandia-Italia, terminata 1-2 per gli azzurri. "È stata una gara molto difficile, forse l'Italia ha giocato meglio di noi, ma dopo il rigore abbiamo avuto speranze".

Una qualificazione sarebbe storica.

"Certo, però dobbiamo ancora fare qualche buon risultato. Ci sono quattro partite ancora da giocare, dovremo affrontare Bosnia e Armenia a ottobre, saranno due sfide molto importanti. Speriamo di prendere qualche punto per riuscire a rendere più vicino il nostro obiettivo".

Cosa pensa dell'Italia?

"È veramente una grande squadra, hanno dei calciatori di qualità. Non è semplice giocare contro di loro".

Capocannoniere in Premier, sulla cresta dell'onda a 30 anni: qual è il segreto?

"Divertirmi giocando a calcio. Ho fatto due ottime annate, ho fiducia in me stesso, segnare così tanti gol ti rende confidente nelle proprie capacità. Le cose stanno andando molto bene, spero di continuare così".