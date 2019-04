ESCLUSIVA TMW - Ramazzotti (CorSport): "Il Milan rischia l'Europa"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Andrea Ramazzotti, firma del Corriere dello Sport, ha parlato al termine della sfida Milan-Lazio, esaminando il momento della squadra di Gattuso e la debacle di ieri sera. "Non mi ricordo se è stato il peggiore, sicuramente uno dei. Dopo la mezz'ora iniziale, ha faticato a creare occasioni. Ha subito moltissimo la Lazio a inizio secondo tempo. Calabria? Forse è un caso... Bakayoko e Kessie hanno faticato a costruire, Suso ha inventato poco, Piatek molto isolato. Non c'è solo un problema, ma una serie di".

Con che animo va, il Milan, a Torino?

"Avrà il morale sotto i piedi, dopo la striscia di cinque vittorie precedente al derby nessuno si aspettava un Milan in queste condizioni. Il calo era ipotizzabile, ma non con queste dimensioni: sembra un crollo".

Già a dicembre c'era, però...

"Però è anche vero che poi Gattuso aveva rimesso in piedi la squadra, con un assetto preciso e Bakayoko davanti alla difesa. Aveva fatto delle mosse con risultati apprezzabili, con il sorpasso all'Inter al terzo posto. Ha un momento di down nel momento peggiore: è stato raggiunto dall'Atalanta, è fuori dalla Coppa Italia. Arrivando settimo in classifica, ipotizzando che Atalanta, Fiorentina o Lazio arrivi dietro il Milan e vinca la Coppa Italia, rischia di non esserci l'Europa".

Ultima, sui cori razzisti...

"Che bisogna dire, una condanna non sarà mai troppo ferma per quel che si è visto oggi pomeriggio, più quello che si è sentito stasera. C'è stato il richiamo dell'altoparlante, l'ufficiale dell'ordine pubblico a San Siro - che decide sulla sospensione - non è intervenuto. Si sono sentiti tanti cori, sia fuori che dentro".