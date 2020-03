esclusiva Rambaudi: "Serie A, contrario ai play-off. La Lazio merita lo scudetto"

"Non abbiamo la sfera di cristallo per poter prevedere quando si ricomincerà ma tutti sperano che si riprenda". Roberto Rambaudi parla a Tuttomercatoweb.com del futuro della Serie A e delle possibili modalità per arrivare alla conclusione del torneo. "Credo che si debba arrivare alla fine ma senza dover ricorrere ai play-off"

Perchè è contrario ai play-off?

"Credo che se si raggruppano le partite in un minor lasso di tempo si possa arrivare alla naturale conclusione del campionato. E poi chi ha lottato per tutta la stagione per lo scudetto dovrebbe ritrovarsi ai play-off anche altre squadre che stavamo più in basso in classifica. Non lo troverei giusto. Stesso discorso per la B dove il Benevento ha dominato"

La salute al primo posto ma al tempo stesso i laziali sperano che il campionato possa concludersi normalmente per lottare fino alla fine per lo scudetto...

"Tutti pensano di poter riprendere il campionato. Non solo la Lazio ma anche la Juve e l'Inter. L'importante è ricominciare e continuare"

Che scenari ci saranno alla ripresa?

"Può darsi che sia come quando arrivi agli Europei dopo aver giocato benissimo nelle qualificazioni. Magari ti presenti all'appuntamento con qualche giocatore sotto tono o infortunato. Che cosa succederà non posso saperlo ma so che la Lazio e l'Atalanta giocano il miglior calcio del campionato. E la Lazio per quanto fatto vedere merita lo scudetto".

Lo stop agli allenamenti influirà?

"Non credo ci siano grandi cambiamenti nel senso che comunque anche adesso i giocatori si tengono in forma dal punto di vista del tono muscolare. C'è uno staff di preparatori che analizza ad uno ad uno i singoli giocatori e sanno quale dovrà essere il lavoro da fare".