esclusiva Renica: "Scudetto, Juve sempre favorita vista la rosa. Occhio alla Roma"

vedi letture

"La favorita per lo scudetto resta la Juve, vista la rosa a disposizione". Alessandro Renica, ex difensore di Samp e Napoli tra le altre, racconta le sue sensazioni a TMW: "Ma il titolo se lo giocano in 3-4 squadra tra cui anche il Napoli".

Il Milan che impressione le ha fatto?

"Lo vedo bene perchè con Ibra ha trovato una vera e propria ciliegina. Ci sono ragazzi di talento che hanno trovato nello svedese il loro trascinatore. E' un dato di fatto che con Ibra il Milan ha cambiato marcia e mentalità vincendo tante partite. E' un vero leader".

Poi chi vede per lo scudetto?

"L'Inter. Se non fanno danni, la rosa è competitiva. Mi auguro che Conte si dia una calmata in modo da vedere un campionato che resti incerto fino alla fine, sarebbe una bella novità"

Il Napoli cosa dovrà trovare adesso?

"Deve puntare ad avere un assetto che dia continuità di risultati. Vedo troppi cambiamenti, a volte chiaramente necessari considerate le problematiche e l'anomalia creata dal covid, però comunque un nucleo di giocatori che resti sempre in campo deve esserci. Per ora vedo troppi cambiamenti e assetti diversi a scapito di alcuni giocatori che poi ne risentono dal punto di vista della fiducia".

E la Roma?

"Certo, non voglio dimenticarla. E' una candidata. Senza il ko a tavolino col Verona avrebbe un punto in più e sarebbe al secondo posto. E una squadra che vince e convince, non la sottovaluterei. Potrà dire la sua, peraltro l'allenatore è molto bravo".