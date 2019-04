ESCLUSIVA TMW - Rep: "Ho fatto piangere la Juve. Sognavo il Napoli"

In esclusiva per Tuttomercatoweb la leggenda dell'Ajax del calcio totale Johnny Rep parla della sfida di questa sera che vede i lancieri impegnati contro il Tottenham:

Si aspettava questo Ajax in semifinale di Champions League?

"Onestamente no. Arrivare fino a questo punto nella competizione più importante è qualcosa di incredibile. Ma se lo sono meritato. Del resto la società ha operato benissimo, crescendo giocatori che si stanno rivelando dei campioni e puntellandola con gente di esperienza come Blind e Tadic".

Tra i gioielli di casa c'è Frenkie de Jong, già ceduto al Barcellona. Qualcuno l'ha persino paragonato a Johann Cruijff: blasfemia?

"Non so come sia venuto in mente a qualcuno di fare questo paragone (ride, ndr). Sia chiaro, De Jong è un ottimo calciatore ma non è possibile accostarlo a Cruijff".

Non è stato ancora ceduto, ma lo sarà sicuramente in estate De Ligt

"È qualcosa di straordinario, vero? A soli 19 anni è già capitano dell'Ajax. Devi avere qualcosa di speciale e lui diventerà uno dei più forti al mondo. Che poi il suo futuro sia in Italia, in Inghilterra o al Barcellona vedremo. Anche se credo andrà proprio al Barcellona".

L'Ajax ha un preciso sistema di gioco sin dalle giovanili. Non c'è il rischio che questi gioielli abbiano delle difficoltà una volta usciti di casa?

"È sicuramente possibile: prendete Davy Klaassen. All'Ajax ha fatto molto bene, è andato in Inghilterra e ha faticato. Ora ha ricominciato dalla Germania".

Lei è ricordato come un incubo dai tifosi della Juventus. È stato il primo a far piangere i bianconeri in una finale di Coppa dei Campioni

"La nostra era una grande squadra, nel giro di due anni abbiamo incontrato in finale Inter e Juventus. Con i nerazzurri ero in panchina mentre a Belgrado contro i bianconeri ebbi la fortuna di segnare dopo cinque minuti il gol vittoria. Partita difficile, avversario tosto quella Juventus. Ma noi eravamo uno squadrone".

Quale Ajax è il più forte? Il suo, quello di Van Gaal degli anni '90 o l'attuale?

"Metto a pari merito quello attuale e quello di Van Gaal. Il nostro era il migliore: avevamo giocatori fortissimi ovunque: Cruijff, Neeskens, Krol, Keizer, io"

Chi è il favorito tra Ajax e Tottenham?

"50-50"

Chi può vincere la Champions?

"Il Barcellona".

In conclusione: nella sua carriera c'è mai stata l'opportunità di giocare in Italia?

"Giocavo in un periodo in cui in Italia non era possibile tesserare calciatori stranieri. Quando poi hanno riaperto le frontiere io ero già al Saint-Etienne. Avrei voluto giocare nel Napoli, ma decisi alla fine di restare in Francia".