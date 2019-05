Da ieri sera, dopo il pari contro la Lazio, il Bologna è aritmenticamente salvo. Un'autentica impresa quella degli emiliani, che porta soprattutto il nome di Mihajlovic, approdato in Emilia alla fine di gennaio al posto di Pippo Inzaghi riuscendo a rivitalizzare una squadra spenta, senza nerbo. "Qualcosa si era rotto a livello di equilibri nella squadra, poi l'arrivo di Mihajlovic ha cambiato la situazione. Il tecnico serbo ha compiuto un autentico miracolo. Nessuno credeva alla salvezza in quel momento", dice a Tuttomercatoweb.com Marco Roccati, ex portiere rossoblù. "Con Miha la squadra ha tenuto una media quasi da Champions. Il suo avvento ha permesso al gruppo di ritrovare in poco tempo entusiasmo e energie nervose. Ha rianimato la squadra dandole nuovi stimoli".

E ora Mihajlovic a suo parere resterà al Bologna?

"E' chiaro che adesso tante squadre lo vorranno. Ha dimostrato il suo valore e si è preso anche una piccola grande rivincita rispetto a quando una decina di anni fa fu esonerato da tecnico rossoblù. Bologna comunque è una piazza ambita e non vedo perchè non provare a sviluppare il progetto. Il presidente peraltro ricapitalizzerà e metterà a disposizione un budget importante. Se chiama la Juve è un discorso, ma non credo che altre società possano essere migliori del Bologna. Io al suo posto non andrei via".