esclusiva Roccati: "Se la sorte lo assiste, il prossimo sarà l'anno di Meret. Occhio a Russo e Zacchi"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Marco Roccati, ex portiere di Fiorentina e Bologna con cui si è parlato soprattutto di numeri uno. "Donnarumma ha avuto una crescita pazzesca, Meret ha avuto qualche difficoltà, Gollini ha giocato molto bene".

A proposito di Meret: può essere il suo anno, il prossimo?

"Se la fortuna lo assiste gli infortuni gli danno tregua si. Ha grande prospettive e potrà dimostrare il suo talento. Gattuso è arrivato in una stagione caotica e ha dovuto, per ottenere questi risultati, mettere in competizione tutti. In un ruolo come il portiere l'esperienza di Ospina conta, il portiere giovane per quanto forte può essere più fragile in una piazza difficile in in momento delicato".

Per il futuro punta sempre su Carnesecchi?

"Sì, Carnesecchi è un giovane di prospettiva che presto potrà affacciarsi alla serie A e poi dovrà esser bravo a confermarsi. Poi occhi puntati su Russo del Genoa e Zacchi del Sassuolo"

Che è successo al Bologna nelle ultime due gare?

"Il campionato quest'anno è falsato, si è tornati in campo senza fare ritiri o amichevoli. Giocando ogni tre giorni alcune squadre non trovano continuità e le piccole forse sono state penalizzate più di altre. Il Bologna comunque ha equilibrio, l'allenatore è quello giusto e il prossimo anno potrebbe puntare all'Europa".

Lei intanto adesso forma portieri nella sua scuola a Bologna...

"Abbiamo giovani professionisti e non che arrivano da noi e che si possono migliorare attraverso la nostra scuola (scuolaportieriuno) formata dal sottoscritto, Micillo, Ferron, Antonio Chimenti, Pagotto, Di Iorio. Li aiutiamo a formarsi sotto il profilo umano e tecnico".