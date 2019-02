Non si sono ancora placate le polemiche su Fiorentina-Inter. Il rigore concesso da Abisso nel recupero alla squadra viola ha fatto infuriare Spalletti e i nerazzurri ma oggi è tornato sul tema anche l'ad Marotta definendo quello di ieri l'errore più grande da quando c'è il Var. Il mezzo tecnologico fa sempre più discutere: Antonio Sabato, ex calciatore dell'Inter è molto chiaro nella sua analisi. "Il Var - dice a Tuttomercatoweb.com - più che togliere crea polemiche e discussioni. Preferisco l'errore dell'arbitro a tutta questa confusione. L'arbitro sennò cosa ci sta a fare? Non è più libero di sbagliare, l'errore umano può starci"

E' davvero l'errore più grande da quando c'è il Var?

"E' stato un grosso errore ma non me li ricordo tutti e francamente non saprei dire se è stato il più clamoroso. Ripeto, preferisco l'arbitro che sbaglia in buona fede. Se sbaglia anche il mezzo tecnologico siamo rovinati".

C'è il rischio, come sostiene Marotta, che questo errore possa essere fatale per l'Inter?

"Non credo, c'è il derby e ci sono ancora tante partite da giocare. Gli episodi a favore e a sfavore possono verificarsi. Non mi sembra che si possa pensare ad un rischio del genere. Di sicuro l'errore è stato grossolano e alla fine col Var nessuno è contento"