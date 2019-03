Tra i convocati del ct Roberto Mancini per le partite contro Finlandia e Liechtenstein (valide per le qualificazioni ad Euro 2020) non c'è Andrea Belotti, l'attaccante del Torino che si è ritrovato e rilanciato nelle ultime partite. "Forse adesso il ct vuol continuare ad esplorare e valutare altri giocatori. Belotti lo conosce già", dice a Tuttomercatoweb.com Claudio Sala, il poeta del gol granata. "Non c'è niente di definitivo, anche se ora iniziano le partite che contano. Belotti adesso si è ritrovato e ha di nuovo un bel feeling col gol. Ma giocava bene anche prima, quando non segnava. Potrà riproporsi a breve per la Nazionale".

Diamo uno sguardo al Torino: potrà essere la stagione giusta per l'ingresso in Europa League?

"Credo proprio di sì. Ultimamente il toro ha saputo sfruttare un calendario abbordabile, raccogliendo sei punti. Se riesce a battere anche il Bologna portando così a casa nove punti in tre gare allora può sognare davvero".

Anche qualcosa in più?

"Beh, quello è difficile e dipende dagli altri risultati. Comunque credo sia importante che il Toro riesca stavolta ad arrivare in Europa con le proprie gambe. E non come l'altra volta quando raggiunse questo obiettivo perché il Parma ebbe problemi finanziari".