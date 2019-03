© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato di Davide Bettella, passato nella scorsa stagione all'Atalanta e ora al Pescara "Secondo me è normale che stia trovando poco spazio, soprattutto in certi ruoli c'è concorrenza. Anche Bastoni l'anno scorso non ha trovato grande minutaggio, seppur oggi sia titolare in Serie A. All'Atalanta ci sono tanti stranieri, difficilmente un italiano trova spazio subito, quasi tutti sono nazionali. L'Atalanta gioca per la Champions League. Però è un giocatore straordinario, nell'under19 Bettella non c'entra nulla, per me a breve spiccherà il volo, sicuramente, diventerà uno dei difensori più forti per il futuro.