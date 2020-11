esclusiva Scarnecchia: "Napoli-Milan spettacolare. La Roma può vincere qualunque cosa"

Sarà una gara interessante, i valori sono molto simili e ci sarà da divertirsi. Il Milan sta guidando bene la classifica, il Napoli è una certezza". Così parla Roberto Scarnecchia durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Da doppio ex della sfida dice: "E' vero che non ci sarà Pioli però abbiamo visto che non mancano i mezzi per comunicare. Osimhen invece è una perdita pesante perchè è l'ideale per Gattuso Forse giocherà Mertens lì davanti".

Insigne contro Ibra: come la vede?

Davide contro Golia... Sono due grandi campioni e sono felice per Insigne perchè ha raggiunto maturità. Ibra ci meraviglia perchè nessuno si immaginava un campionato del genere".

Insigne è leader anche in Nazionale...

"E' il segnale della crescita del giocatore. Si merita tutti questo, l'altra sera ha sfiorato il gol prendendo un palo dopo un'azione meravigliosa. Ci voleva la rete".

Napoli-Milan quanto vale per la classifica?

"E' importante ma siamo ancora all'inizio. Una vittoria può dar morale ad una delle due squadre ma è presto per fare altri discorsi. Non credo in ogni caso che giocheranno per il pari".

La Roma: si è davvero aperto un nuovo capitolo per i giallorossi?

"Deve continuare così, è molto più solida e convincente degli scorsi anni. Con un nuovo dg e nuovo ds forse si può andare in alto. Può vincere anche il campionato o l'Europa League, la Coppa Italia. Non ci sono limiti anche perchè è un campionato particolare".