ESCLUSIVA TMW - Scarnecchia: "Roma fallimentare. Gasp per la Champions"

Chiude al sesto posto la Roma. Stagione ben al di sotto delle attese, caratterizzata anche dal cambio in panchina tra Di Francesco e Ranieri. "La stagione è stata fallimentare al pari di quelle squadre che sono arrivate sotto o sopra, a parte l'Atalanta. Quando una big arriva all'ultima giornata per centrare un obiettivo del genere non puoi che esprimerti così", dice a Tuttomercatoweb.com l'ex giallorosso Roberto Scarnecchia.

Di chi sono le responsabilità maggiori?

"Non c'è un solo colpevole. Vari acquisti non hanno dato i risultati sperati e il cambio di allenatore è sempre traumatizzante. La Roma farà i preliminari, anticiperà la preparazione e vedremo che cosa aspettarci. Pallotta viene contestato ma non mi sembra che qualcuno si sia fatto avanti per rilevare il club. Bisogna accontentarsi di questa situazione e questa proprietà che poi non è così disastrosa se si pensa che Pallotta sta cercando di costruire lo stadio. Certo, su De Rossi poteva esserci un comportamento diverso, non sono stati ineccepibili, però ognuno fa le sue scelte".

Come riparte adesso la Roma?

"Vedremo chi rimane. Ora serve scegliere un tecnico motivato. Chi arriva deve sapere che Roma è particolare, non è Milano e non è Torino. Va vissuta con una mentalità diversa e non è semplice".

Gasperini come lo vedrebbe?

"E' pronto. Resta da capire se possa accettare la Roma ora che con l'Atalanta è arrivato in Champions. Magari potrebbe dire di sì ai giallorossi per provare a vincere la sfida di riportarli in Champions".