ESCLUSIVA TMW - Sella: "La Roma sarà competitiva. Barella? Magari"

© foto di Lorenzo Marucci

Tra acquisti e cessioni prende forma la nuova Roma. "L'obiettivo è abbassare il monte ingaggi ma vedo che c'è la volontà di costruire una squadra competitiva", dice a Tuttomercatoweb.com Ezio Sella, ex tecnico giallorosso. "E' chiaro che Juve, Napoli e Inter sono avanti e con le cessioni di Manolas e dzeko i programmi si sono ridimensionato ma può venire fuori una buona Roma".

Bartra al posto di Manolas: che ne pensa?

"Buon difensore, bravo con i piedi e forte di testa. Si deve però adattare al calcio italiano e alle pressioni di Roma".

Diawara può e deve diventare un titolare della Roma?

"Credo che sia stato preso per fare il titolare. La Roma ci punta, a centrocampo la squadra giallorossa non ha calciatori con caratteristiche come quelle di Diawara, di play maker. A Napoli ha avuto poco spazio perchè aveva fior di giocatori più esperti davanti a lui. Può far bene, deve trovare la personalità per imporsi".

Barella alla fine sceglierà la Roma?

"Sarei molto felice se arrivasse in giallorosso. E' uno dei più forti centrocampisti in Italia, Sarebbe un grandissimo acquisto per la qualità e la quantità che può offrire. Certo, l'Inter può offrirgli la possibilità di giocare la Champions...".

In attacco cosa si aspetta?

Un giocatore che possa sostituire Dzeko: mi dispiace che vada via. E' forte, ha le peculiarità dell'attaccante internazionale, fa gol e gioca per la sqaudra. . non è facile sostituirlo. Higuain sarebbe un ottimo nome al di là di come è andata per lui questa stagione. Col piglio giusto potrebbe essere un bell'acquisto"