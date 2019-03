Ore di decisioni alla Roma sul conto del tecnico. Dopo l'eliminazione dalla Champions Di Francesco è in bilico e se dovesse essere esonerato si parla di una scelta che potrebbe cadere su Ranieri, Panucci o Donadoni. "Ma un esonero ora non ha senso", dice a Tuttomercatoweb.com Ezio Sella, ex giallorosso. "Ci sono dodici partite alla fine del campionato e cambiare adesso non sarebbe una cosa fatta bene. Ieri sera la squadra ha giocato una buona partita contro una formazione che ha tecnica e valori importanti. E' stata penalizzata dal mancato rigore, con quel penalty la Roma avrebbe passato il turno. Ripeto, non vedo i vantaggi di un eventuale cambio. Peraltro i giocatori non sono scontenti di Di Francesco".

In ogni caso se dovesse esserci l'esonero chi sceglierebbe come nuovo tecnico?

"Dipende dalle scelte che vuol fare la società. Se si va su un traghettatore mi viene da dire che qui a Roma i traghettatori hanno fatto sempre danni. Servirebbe una scelta lungimirante andando a prendere un allenatore che poi dovrebbe restare anche il prossimo anno. Sarebbe più logico".

Tornando alla sfida col Porto, la Roma l'ha persa all'andata subendo quel gol?

"Fu un gol che nacque da una carambola. Il Porto in casa ha fatto qualcosa in più ma la Roma all'Olimpico strameritò di vincere. Credo che in fondo sia mancata un po' di fortuna che in queste competizioni serve sempre"