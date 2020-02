ESCLUSIVA TMW - Sella: "Roma, torna ad essere squadra. Ora vedo confusione"

vedi letture

esclusiva Sella: "Roma, torna ad essere squadra. Ora vedo confusione"

Ripartire immediatamente. Questo è l'imperativo per la Roma dopo l'ultimo periodo del tutto negativo. E sabato l'impegno è di quelli duri, con l'Atalanta. "Nel 2020 i giallorossi hanno subìto troppi gol, sono state perse le linee guida, serve ritrovare l'equilibrio e la distanza tra i reparti", dice a Tuttomercatoweb.com Ezio Sella, ex romanista. "Ho visto confusione in questo periodo, prima c'era un atteggiamento più equilibrato, la squadra era compatta e faceva una buona fase difensiva sfruttando poi le occasioni. Ora è più proiettata in fase offensiva ma facendo così gli avversari ti fanno male nelle ripartenze, anche perché gli allenatori sono tutti svegli e capaci e sanno come replicare. Ora l'importante è ritrovare gli equilibri e un assetto di squadra per prendere meno gol".

Le assenze di Diawara e Zaniolo si sono rivelate più pesanti del previsto?

"Sono certamente due giocatori importanti, Zaniolo tra l'altro era tornato quello dei tempi migliori. Però la Roma deve tornare ad essere squadra con una fase difensiva da squadra".

Sabato c'è l'Atalanta....

"Sono fiducioso. Se la Roma fa tesoro di quel che è successo e avrà un atteggiamento diverso può fare una buona partita. L'Atalanta vorrà fare la gara e i giallorossi dovranno trovare la chiave giusta per controbattere agli attacchi dei bergamaschi. L'importante sarà la solidità e e la possibilità di far male all'Atalanta".