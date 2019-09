ESCLUSIVA TMW - Senderos: "Chiasso? Cercavo una sfida. Sono il più vecchio"

Fonte: Dall'inviato a Chiasso

L'ex difensore - tra le altre - di Milan e Arsenal, Philippe Senderos, ha spiegato la sua scelta di ritornare in Svizzera, al Chiasso, dopo un lungo girovagare per il mondo. "Volevo continuare a giocare, era da tempo che stavo cercando una nuova sfida. Ho parlato con il direttore, con lo staff, ho pensato che questo fosse un posto per lavorare bene. Avevo altre opportunità fuori dalla Svizzera, ma non facevano per me, non avevo le giuste motivazioni. Qui voglio sfruttare ogni momento, vincere più partite possibile, divertirmi. Qui sono il più vecchio, posso dare una mano ai giovani, magari fare un po' da tramite tra allenatore e squadra e dare una mano per migliorarli".

