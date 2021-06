Senderos e il retroscena col Parma: "Avevo già firmato, ma i club non trovarono l'accordo"

Philippe Senderos, ex difensore fra le altre del Milan, a Sky Sport ha parlato dell'Italia, della Svizzera e di un curioso retroscena riguardante il Parma: "Bonucci? Un difensore completo e ha una grande lettura di gioco, può giocare a 3 o a 4, non va mai in difficoltà perché vede prima l'azione. La Svizzera? Si sono visti i limiti, ma arriviamo con più fiducia alla fase ad eliminazione. Il retroscena col Parma? Avevo firmato, ero lì. Poi i club non hanno trovato l'accordo, ma io avevo già firmato".