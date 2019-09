ESCLUSIVA TMW - Senderos: "Derby? Tenere d'occhio Lukaku. Maldini leggenda"

Fonte: Dall'inviato a Chiasso

"Lukaku ha fatto molto bene finora, è un giocatore da tenere sott'occhio". Philippe Senderos, ex difensore del Milan e nuovo acquisto del Chiasso, analizza il derby in programma domani. "L'Inter sta facendo bene in campionato, mentre per il Milan è una gara molto importante. Deve dimostrare di non essere così lontana dall'Inter. Poi le stracittadine sono sempre speciali, se fai bene lì ti puoi rilanciare".

Insomma, è un trampolino per rientrare in gioco?

"Sicuramente. Nei derby è importante non perdere, ma devi avere la personalità e la motivazione per vincerli".

Era compagno di squadra di Maldini: crede che possa essere importante per la costruzione di un nuovo ciclo?

"Sicuramente può fare bene. Lui è una leggenda, non solo in Italia ma nel Mondo. Quando entra in una stanza tutti lo rispettano. E quando hai quest'aurea... Lui ha molta conoscenza del mondo del calcio, è senz'altro la persona giusta".

Va a vederla?

"Se riesco sì, spero che il Milan possa fare il meglio possibile davanti al suo pubblico".

Un pronostico?

"Meglio di no. Ma forza Milan".

L'Intervista completa a Philippe Senderos sarà disponibile domattina, alle ore 9.30