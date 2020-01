ESCLUSIVA TMW - SPAL, Semplici: "Mi auguro che il mercato ci dia una mano"

Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Federico De Luca

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato al termine della vittoria esterna contro l'Atalanta in esclusiva ai microfoni dell'inviato di Tuttomercatoweb.com:

La SPAL ha fatto l'Atalanta?

"Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte in casa loro. Abbiamo sempre mantenuto la calma mettendo in campo le nostre caratteristiche e giocando con personalità per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo giocato una delle migliori gare dell'anno ed era l'unico modo per arrivare a questo risultato. Mi auguro che questa vittoria ci possa dare un po' di convinzione che in altre partite ci è mancata".

Si aspettava un'Atalanta più propositiva?

"Io credo che un gran merito ce l'abbia la mia squadra. Abbiamo sofferto un po' nel finale come era normale visto anche i tanti attaccanti messi in campo da Gasperini, ma averli limitati e avendo giocato a viso aperto fino al 75' mi fa molto piacere e ci deve dare la spinta giusta per ripartire nel girone di ritorno nel modo giusto".

Quale squadra in fondo alla classifica teme di più per la salvezza?

"La mia, la SPAL. Nel girone d'andata abbiamo sbagliato qualcosa ma al di là della sfortuna o dei infortuni ora dobbiamo ripartire per centrare il nostro obiettivo. Mi auguro che possa arrivare qualche altro giocatore entro la fine del mercato per darci una mano a migliorare questa rosa e poi con i nostri tifosi, che non ci hanno mai abbandonato nonostante le difficoltà, tutti insieme punteremo a salvarci".