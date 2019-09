ESCLUSIVA TMW - Spinozzi: "Lazio,ora continuità. Non deve spegnersi la luce"

© foto di Lorenzo Marucci

La Lazio è tornata a vincere, ieri contro il Parma, ma adesso in casa biancoceleste si aspettano di non incappare negli errori del passato. "La squadra ha grosse potenzialità - dice a TMW Arcadio Spinozzi, ex difensore dei capitolini - però ora devono essere evitati gli sbagli dell'anno scorso e di due stagioni fa. La Lazio è sempre stata capace di giocare gare di altissimo livello però poi non ha saputo mantenere la concentrazione per tutto l'arco del campionato. Con squadre modeste a volte ha pagato caro sbagliando la partita. Può essere anche un fatto di personalità. Di sicuro l'anno passato ho visto partite dominate dalla Lazio anche contro le big giocando un bel calcio poi però improvvisamente si è spenta la luce. Forse non si riesce a reggere la concentrazione a lungo, queste sono le mie impressioni analizzando dall'esterno".

Che pensa dello scatto d'ira di Immobile al momento della sostituzione di ieri sera?

"E' chiaro che c'è la voglia di restare in campo da parte di Immobile ma Inzaghi deve anche pensare alle gare future e a gestire i suoi giocatori. Immobile deve capire le scelte del tecnico che peraltro gli ha sempre dimostrato stima e fiducia".

Insomma, l'obiettivo quarto posto è legato molto al fattore concentrazione?

"Ripeto, ora va ricercata la continuità, evitando di incappare come negli anni scorsi in quelle sconfitte contro squadre inferiori che poi ti lasciano il segno".