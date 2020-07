ESCLUSIVA TMW - Stovini: "Lecce, c'è ancora speranza. Non ci voleva quel ko in casa con la Samp"

esclusiva Stovini: "Lecce, c'è ancora speranza. Non ci voleva quel ko in casa con la Samp"

vedi letture

Il Lecce spera ancora ma la strada per la salvezza è sempre più in salita. Soprattutto alla luce della vittoria del Genoa nel derby. "E' dura, ora forse la squadra di Liverani potrebbe fare la corsa più che sul Genoa, sull'Udinese, soprattutto se perdesse stasera contro la Juve. Anche perchè all'ultima partita c'è lo scontro diretto che sarebbe da vincere", dice a Tuttomercatoweb.com Lorenzo Stovini, ex capitano dei salentini.

A cosa può aggrapparsi ora il Lecce?

"Deve sperare in un passo falso di chi sta davanti e vincerle tutte. Non è facile ma ancora non è affatto detta l'ultima parola".

Per ora qual è stato il momento cruciale della stagione?

"Credo sia stato purtroppo determinante quel ko in casa con la Samp. Se vinci quella partita cambia tutto e ora potevi essere ad un punto dal Genoa. Mancano quei tre punti e c'è da dire che hanno giocato quasi sempre gli stessi. Con pochi ricambi è dura per tutti".

In ogni caso come le è sembrato il Lecce?

"Hanno giocato bellissimo calcio, magari hanno subìto troppi gol e questo se ti devi salvare è un punto a sfavore. Però i conti si fanno alla fine. Ci fosse stato ieri un pari nel derby di Genova, il Lecce era lì. Va detto che la Samp era già fuori dal discorso salvezza e magari hanno inciso anche le maggiori motivazioni del Genoa. Comunque anche se le chance di restare in A non sono tantissime c'è ancora speranza".