Stringara: "Inter, il salto con Conte non c'è stato. Juve unica con mentalità vincente"

Stringara: "Inter, il salto con Conte non c'è stato. Juve unica con mentalità vincente"

Altra delusione cocente per l'Inter. La sconfitta di ieri col Bologna fa riflettere e anche il tecnico interista si è messo in discussione: "Il salto che tutti si aspettavano con Conte non c'è stato", osserva a Tuttomercatoweb.com Paolo Stringara, ex nerazzurro e anche del Bologna. "La verità è che in Italia l'unica sqaudra con la mentalità vincente è la Juve e lo ha dimostrato negli anni. Può sbagliare una partita ma è difficile che fallisca anche la seconda. I bianconeri hanno sempre dominato in lungo e in largo a livello mentale, con la convinzione di essere i più forti. Le altre subiscono mentalmente il superpotere della Juve. I bianconeri non avrebbero mai perso una gara come quella di ieri. E poi c'è anche una forza societaria che si è consolidata nel tempo. Aggiungo che Buffon e Bonucci sono abituati a questa mentalità e la trasferiscono agli altri".

Va comunque elogiato il Bologna...

"Nella prima mezz'ora aveva giocato malissimo, con un centrocampo inesistente. Poi la squadra è venuta fuori sfruttando anche il calo dell'Inter. I nerazzurri non riescono mai ad accelerare, servirebbe qualche azione in velocità e manca un giocatore in grado di cambiare la partita. Al Chelsea Conte aveva Hazard, qui non c'è..."

Ora l'Inter rischia di perdere il terzo posto...

"Non saprei, ma credo che la Lazio possa crollare mentalmente".

Il Bologna dove può arrivare?

"Ha varie squadre davanti comunque ha già vinto lo scudetto dell'umanità. Vanno elogiati Mihajlovic, la società che lo ha tenuto, i giocatori. E l'allenatore va applaudito anche per la scelta di lanciare i giovani. Il calcio è questo"