ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Sinisa ha ragione sulla Juve. Bologna bel punto"

Hanno fatto rumore le parole di Sinisa Mihajlovic a proposito della formazione schierata dalla Juve contro la Spal (vari giovani in campo). "Non è stato giusto, è stata una mancanza di rispetto", ha detto il tecnico serbo. Sul tema abbiamo sentito il parere di Paolo Stringara, a lungo centrocampista dei rossoblù. "A mio parere quello di Mihajlovic è un punto di vista corretto - dice a Tuttomercatoweb.com - è chiaro che la Juve fa quel che vuol però in ottica salvezza poteva stare più attenta. Un conto è giocare con la Juve vera, altro discorso con quella che è scesa in campo con la Spal. Peraltro già le motivazioni erano inferiori al solito visto che la testa comunque è all'Ajax. Non dico che doveva giocare Ronaldo però gli altri magari buttandoli in campo potevano anche svolgere una sorta di allenamento"

Al di là del punto conquistato, ieri un piccolo passo indietro da parte del Bologna?

"La Fiorentina aveva appena cambiato allenatore e sa bene Mihajlovic cosa significhi visto che andò subito a vincere a San Siro con l'Inter. Le motivazioni sono superiori perché tutti si giocano tanto con un nuovo tecnico. Credo che sia un ottimo pari, al di là del gioco o non gioco".

In generale è fiducioso sulla salvezza del Bologna?

"Sì. c'è da dire che la Spal che con la vittoria contro la juve ha messo un bel mattone per restare in A. Ora rimangono in lotta Udinese, Bollogne e Empoli. tra questa squadre non credo quella rossoblù sia la più scarsa. Deve aver fiducia e consapevolezza nei suoi mezzi, anche perchè con Mihajlovic le cose sono cambiate in positivo".