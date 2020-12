esclusiva Tacconi su Rossi: "Unico in area di rigore. Quei gol di rapina ora non li vedo più"

vedi letture

"E' un'icona del calcio". Così Stefano Tacconi parla di Paolo Rossi, di cui è stato compagno di squadra nella Juventus. "I ricordi - dice l'ex portiere bianconero a TMW - sono indelebili, il destino poi a volte ti devia e ti porta altrove. Abbiamo giocato per due stagioni insieme e abbiamo vinto tanti trofei. Non è stata una carriera lunghissima la sua, ma resta nella storia. Mi tornano in mente tanti episodi ma in particolare quel suo sorriso che nessun altro ha avuto. Era sempre felice, a volte facevo delle battute, dicevo delle cavolate, e lui sorrideva..."

In campo come lo ricorda?

"In area di rigore era unico, non ricordo un altro attaccante come lui. Era specialista di quei gol di rapina che adesso praticamente non vedo più in giro".