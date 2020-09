esclusiva Tentoni: "Dzeko l'ideale per la Juventus. Pirlo farà bene"

vedi letture

Andrea Tentoni, ex attaccante fra le altre della Cremonese, è stato intervistato da TMW

Che stagione sarà per la Cremonese?

"Speriamo che sia l'anno buono. Ogni stagione fanno una squadra per vincere il titolo, poi invece purtroppo sono arrivate annate anonime. Speriamo possa essere l'anno giusto. Non so cosa sia successo lo scorso anno, la società è importante e investe parecchio".

Fra i nuovi allenatori in serie A, Pirlo è quello che incuriosisce di più?

"Non è facile passare dal ruolo di giocatore a quello di allenatore, servirebbe un pò di gavetta ma Pirlo ha un grande carisma e ci metterà un secondo per entrare nella testa dei giocatori. Secondo me Pirlo farà bene":

Chi è il centravante ideale per la Juventus?

"Mi piace molto Dzeko, anche se Suarez è più finalizzatore. Se dovesse scegliere, io punterei su Dzeko. Suarez segna tanto, ma l'Italia non è la Spagna, è più difficile segnare".

L'Inter è la favorita per lo Scudetto?

"Si è rinforzata parecchio, potrà lottare con la Juventus. Tutto dipende dai bianconeri: se la Juventus gioca da Juventus resta la favorita, ma l'Inter si è avvicinata. Speriamo che sia un campionato combattuto".

Sorprese per le prime posizioni?

"Roma e Fiorentina secondo me possono inserirsi fra le prime. L'Atalanta può ripetersi".

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco?

"Farà molto bene, ha delle idee di calcio importanti. Cagliari è la piazza giusta per lui".

Immobile riuscirà a ripetersi?

"Ha fatto un campionato strepitoso, mi piace molto. Non è il mio attaccante tipo, ma i gol li ha sempre fatti. A me, ripeto, piace molto Dzeko perché è un attaccante completo. Anche Belotti è un ottimo attaccante".