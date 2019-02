“La divulgazione del video a luci rosse è una strumentalizzazione che non capisco, anche perché è un filmato che risale a qualche anno fa e mi sembra strano che venga fuori adesso”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante del Cagliari Cyril Thereau, David Lasaracina.

Thereau è stato uno dei colpi di mercato delle ultime ore di gennaio. La nuova avventura si chiama Cagliari. “Siamo felici - dice Lasaracina - della scelta fatta, il Cagliari pensava a lui da diverso tempo. Ora Cyril pensa a recuperare e a tornare in forma per dare il massimo e aiutare il Cagliari. Le speculazioni, come il video che è venuto fuori in questi giorni, non ci riguardano e sarebbe anche ora - conclude l’agente di Thereau - di porre fine a queste strumentalizzazioni”.