…con David Lasaracina

“Il Belgio ha il vantaggio di avere un gruppo che ha cambiato pochissimo. L’allenatore non è mai uscito dallo schema tattico da circa quattro anni, la Nazionale è collaudata e ben abituata”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato belga, David Lasaracina.

Le stelle?

“De Bruyne e Lukaku, sono le due punte di diamante. Il tallone d’Achille potrebbe essere la difesa, nonostante Courtois che è un ottimo portiere. Poi dipenderà dai recuperi di Witsel e Hazard”.

Il Belgio può vincere l’Europeo?

“Se il Belgio non vince quest’anno, non lo farà più. Questa è l’ultima possibilità di questa fantastica generazione”.

L’Europeo di solito è una vetrina anche in chiave mercato. Sarà così anche ai tempi della pandemia?

“C’è stato un cambiamento totale. Le risorse importanti per i giocatori forti ci sono sempre, ma a condizioni che siano giovani. Per i giovani di valore le risorse ci saranno. Sarà un mercato diverso per i vari Messi e Ronaldo. Guardate chi ha mercato oggi: Sancho, Haaland, tutti giovani. Il mercato è cambiato tanto. Sotto i venticinque anni un calciatore avrà sempre grandi attenzione”.

E il mercato italiano?

“Fino a quando le società non riusciranno a vendere pezzi importanti serviranno più le idee dei risorsi. Atalanta, Roma e Milan investiranno. Gli altri club senza cessioni eccellenti faranno fatica”

La Juve potrebbe cedere CR7?

“La metto in preventivo. Mi sembra possibile”.

Depay uomo mercato: dove andrà?

“Con la permanenza di Dybala sarebbe un po’ difficile per la Juventus. Il Barça è una soluzione, ma dove lo metti?”

L’Inter potrebbe privarsi di un big.

“Hakimi e Lautaro. Entrambi. Sono dei profili ricercatissimi sul mercato che hanno ancora grandissimi margini di crescita”.