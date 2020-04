Fiorentina, ag. Thereau: "E' andato tutto storto. Col cambio di proprietà anche nuova mentalità"

David Lasaracina, agente di Cyril Thereau, attaccante della Fiorentina ai margini del progetto tecnico del club viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva in merito al futuro del suo assistito: "La sua parentesi in viola è stata molto strana, perché è partito benissimo, ma poi dopo essersi infortunato e col cambio di allenatore è andato tutto storto. Non penso che abbia avuto problemi con i compagni. Pioli ha solo cambiato modulo e Cyril non ha più giocato. A Cagliari era partito bene, ma poi si è di nuovo infortunato. E da quando è tornato a Firenze, con il cambio di proprietà la Fiorentina ha totalmente cambiato mentalità".