© foto di Antonio Vitiello

Ottantaquattresimo nella classifica dei migliori talenti italiani nati dopo il 1 gennaio del '98. "Sulle orme di Bonaventura", lo ha dipinto per Tuttomercatoweb l'ex ds del Novara, Carlo Ludi. Una posizione che, forse, non rispecchia a pieno il valore e le potenzialità di Alessandro Mallamo, ma la poca fiducia del calcio italiano nei giovani ha costretto il talento di Vizzolo Pedrabissi a sgomitare per trovare spazio in C. "E' un Nazionale Under 20, aspetta i Mondiali e gioca in C... In Sudamerica sarebbe in prima squadra, lui come Sala che è ad Arezzo". A spiegarlo è Tullio Tinti dell'agenzia TMP Soccer con Manuel Montipò, Fausto Pari e Paolo Castellini. Lo dice in esclusiva per TMW, raccontando poi anche qualità e potenzialità del calciatore di casa Novara e di proprietà dell'Atalanta. "Mallamo è un giocatore che ha forza, che deve sì trovare struttura, ma che è devastante nell'uno contro uno: il suo habitat naturale è nei tre, da giocatore di grande qualità e resistenza. E' uno moderno, un bravissimo ragazzo che recupererà il terreno perduto e le categorie giuste per il suo valore".