Per la Fiorentina stasera farà il tifo anche Francesco Toldo, l'ex portierone che con la maglia viola conquistò proprio la Coppa Italia, nel '96 (oltre a quella del 2001). E in finale quella volta - ventitre anni fa - i toscani sconfissero l'Atalanta, l'avversario di oggi della squadra di Pioli in semifinale. "Peccato che non sia la finale - dice Toldo a Tuttomercatoweb.com - ai ragazzi viola direi: pensate che sia già una finale. Mi ricordo tanto di quel giorno in cui dopo la conquista della Coppa a Bergamo tornammo a Firenze dove trovammo ad aspettarci alle tre di notte trentamila persone in festa al Franchi. Tutti dovrebbero fissarsi quell'immagine in testa. Spero tanto che la Fiorentina possa farcela ma ricordiamoci che c'è anche un ritorno"

Può essere la partita di Chiesa?

"Non vince il singolo, può vincere una città intera. Può vincere Firenze".

E la Fiorentina può vincere finalmente questo trofeo dopo diciotto anni?

"Il sogno deve esserci sempre, senza perdere di vista la realtà. Bravo Pioli comunque, mio vecchio compagno di squadra che sta facendo un gran lavoro".