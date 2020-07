esclusiva Torricelli: "La Juve e i gol presi? Mancano i centrocampisti che recuperano palla"

Ancora dubbi sulla Juventus, dopo il pari contro il Sassuolo e i 9 gol subìti in tre gare. "Le perplessità sono normali anche perchè il potenziale c'è. Ci sono attimi di disattenzione che possono mettere a repentaglio ciò che viene fatto", dice a Tuttomercatoweb Moreno Torricelli. "Ma tutto questo può starci dopo lo stop del campionato. Gli alti e bassi erano prevedibili. Chiaramente bisogna limitarli, ma basta vedere anche le altre squadre, Atalanta a parte. Dopo un'ottima prestazione magari si fermano".

In chiave Champions però è preoccupante...

Non puoi permetterti di sbagliare. Col Lione e poi nelle gare secche"

I 9 gol presi in tre gare sono preoccupanti...

"Sì, ma come ho detto altre volte la rosa è fortissima ma non è stata assemblata nel modo migliore. E' una Juve che gioca bene quando ha il possesso palla, meno quando invece deve recuperare il pallone. A parte Bentancur e Matuidi mancano i giocatori per quest tipo di lavoro"

Il discorso scudetto è chiuso?

No perché ci sono questi alti e bassi anche se per fortuna della Juve c'è solo l'Atalanta che pedala forte".

Vincendo ieri la Fiorentina invece si è salvata...

"Che patimento... E' stato un risultato importante, è una vittoria che vale doppio. Il Lecce poteva impensierire".

Se Iachini non sarà confermato chi vedrebbe bene sulla panchina viola?

"Torricelli (ride, ndr). Occorrerà vedere i movimenti delle panchine delle altre squadre. E la società dovrà fare un programma di tre-quattro anni con un tecnico e costruire una squadra per determinati obiettivi. C'è da capire cosa si vuol fare".