esclusiva Ulivieri: "Cinque cambi soluzione positiva. Chi non li vuol fare non è obbligato"

Sintetico ma netto il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri a proposito della decisione dell'Ifab di portare a cinque le possibili sostituzioni nei novanta minuti. "Mi sembra una novità positiva - dice a Tuttomercatoweb.com - in un momento come questo è giusta. Dà la possibilità di sfruttare meglio tutta la squadra. Potranno esserci dei problemi fisici a gara in corso e questa soluzione dà una mano".

Dunque non è d'accordo con chi dice, come Boniek, che non è calcio con 5 cambi...

"Da allenatore dico che bisogna guardare alla condizione di una serie di giocatori che sono stati fermi per due mesi. Lo vedo anche nel campionato femminile (Ulivieri è il tecnico delle ragazze del Pontedera, ndr) ed è un'opportunità. Poi se uno non le vuol fare non è obbligatorio. Si possono fare in tre volte e ripeto la trovo un'idea positiva".

Sul Var ci sarà per le Federazioni la possibilità di decidere se usarlo o meno

"Se si riesce ad usarlo bene, altrimenti se diventa una cosa pericolosa vorrà dire che non la adopereremo. Del resto abbiamo fatto senza fino a l'altro ieri e non si muore se non potrà esserci. Lo impone la logica del momento, siamo in una situazione particolare e va capita".