esclusiva Ulivieri: "Inter, se sta bene fisicamente è dura per tutti. Felice per Calcagno"

Tra i tecnici del Torino che oggi compie 114 anni c'è stato anche Renzo Ulivieri, ora presidente dell'Assoallenatori. Che ricorda così quell'esperienza del 2002-03. "Rimasi pochi mesi in un anno difficile - dice a TMW - fu un'esperienza durissima e non fui capace di entrare nella testa della squadra nè entrai in sintonia con l'ambiente. Resta comunque un ricordo caro per aver potuto guidare una formazione così gloriosa".

Sabato c'è il derby della Mole

"Partita indescrivibile, impossibile dire come finirà. Il divario in questo momento è grande, la Juve sta cercando sua dimensione ma sarà una gara combattuta".

Dell'Inter invece che cosa ha apprezzato nelle ultime due vittorie?

"Ha questo gioco consolidato, deve stare bene fisicamente. Se è a posto sotto questo profilo, è difficile da affrontare per tutti".

Uno come Lukaku lo ha mai allenato?

"No, ma ne ho avuto uno fortissimo come Trevor Francis. Mi hanno chiesto se può starci un paragone con Andersson del Bologna. Come colpo di testa lo svedese era meglio, ma Lukaku è completo, gioca bene negli spazi stretti e larghi, ha potenza, velocità".

Quanto inciderà invece per la Fiorentina non poter contare su Prandelli in questi giorni?

"Nulla perchè ora oltre alla tecnologia c'è uno staff consolidato. Anni fa invece c'era solo il secondo e il lavoro poteva diventare gravoso"

Calcagno nuovo presidente Aic: che ne pensa?

"Sono contento, c'è un rapporto di amicizia che dura da anni. Sono felice anche per Sara Gama ora vicepresidente"