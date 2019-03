Con Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, abbiamo parlato anche di Alessandro Tripaldelli, laterale di proprietà del Sassuolo rientrato in Italia a gennaio dopo sei mesi negativi al PEC Zwolle. Classe '99, è al 29esimo posto della nostra top 100 dedicata ai migliori giovani italiani: "E' un laterale di sinistra a tutta fascia che può giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque. Ha ottima gamba e ha ancora ampi margini di miglioramento".

In cosa può migliorare?

"In fase difensiva e dal punto di vista fisico, può ancora crescere tanto".

Non era facile rientrare in Italia dopo sei mesi in Olanda.

"Assolutamente. Quando è arrivato dal punto di vista fisico era molto indietro, c'era dinanzi a lui gente pronta e collaudata, ma è stato bravo a ritagliarsi gli giusti spazi".