ESCLUSIVA TMW - Vicepres. Boca: "De Rossi ha il fuoco sacro degli Xeneizes"

"Daniele De Rossi ha il fuego sagrado del Boca". Il vicepresidente degli Xeneizes, Horacio Paolini, non ha alcun dubbio sulla bontà dell'arrivo a 'La Bombonera' dell'ex capitano della Roma. È proprio l'importantissimo numero due dello storico club argentino che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva per parlare del nuovo centrocampista gialloblù, che ieri ha realizzato ufficialmente il suo grande sogno di trasferirsi al Boca Juniors.

Paolini, perché puntare su Daniele De Rossi?

"Perché è un campione del mondo che porterà al nostro Boca tutta la sua personalità, la sua grande esperienza, le sue qualità in campo e fuori, ma soprattutto quel fuoco sacro a cui i tifosi gialloblù sono da sempre abituati".

Quando arriverà il suo debutto con la nuova maglia?

"Speriamo molto presto. Ci auguriamo che De Rossi possa esordire e adattarsi in fretta a questa nuova realtà. Intanto ha già preso confidenza con la sua nuova casa, 'La Bombonera'".

Che Boca troverà?

"Qui troverà un gruppo di giocatori in grande crescita e un allenatore molto capace quale Gustavo Alfaro. Sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme. ¡Suerte Daniele!".