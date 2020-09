ESCLUSIVA TMW - Vidal-Inter, l'ex ct del Cile U20: "Conte scelta top, Arturo un guerriero ancora a lungo"

esclusiva Vidal-Inter, l'ex ct del Cile U20: "Conte scelta top, Arturo un guerriero ancora a lungo"

vedi letture

"L'Inter è la soluzione migliore per Vidal", parola di José Sulantay. D'altronde, se nomini il centrocampista in uscita dal Barcellona, in Cile non puoi non pensare subito all'ex ct della Roja Under 20, il padre di quella "Generación Dorada" del calcio cileno che negli ultimi anni è riuscita a scrivere un autentico pezzo di storia. Con Alexis Sanchez leader dell'attacco e Arturo Vidal, appunto, padrone della mediana. È proprio lo storico ex allenatore, così, che TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva per parlare dell'imminente ricongiungimento di King Arturo e mister Conte in Serie A.

Sulantay, il trasferimento di Vidal all'Inter sembra sempre più vicino...

"Me lo auguro, Arturo ha bisogno di fiducia e l'Inter è sicuramente la miglior soluzione per lui. Ritroverebbe un allenatore che stima e che lo stima molto, oltre al suo grande amico Alexis".

A 33 anni quanto può essere utile alla causa di Conte?

"Vidal è un guerriero e un professionista, anche al Barcellona ha mostrato tutto il suo valore pur non essendo considerato un titolarissimo. Ha una forma fisica ancora ottima e penso che dinanzi a sé abbia quindi ancora tanti anni da giocare ad alti livelli".

La continuità, però, sarà fondamentale.

"Assolutamente sì, Vidal deve giocare con regolarità per esaltarsi. Il suo ciclo al Barça è ormai finito, Arturo conosce Conte e conosce bene il campionato italiano: potrà senza alcun dubbio essere un colpo importante per i sogni Scudetto dell'Inter. Grazie alla sua personalità, al suo spirito da guerriero e anche alla sua classe ovviamente".

E Alexis Sanchez?

"All'Inter ha una bella opportunità per rilanciarsi dopo l'avventura poco fortunata al Manchester United. Quella squadra non era costruita per lui, ma Alexis Sanchez resta un top player che può ancora dare tanto sia ai nerazzurri che al calcio internazionale. A Milano si sta ritrovando".

Li conosce benissimo entrambi: fu proprio lei, infatti, a lanciarli in quello storico terzo posto al Mondiale Under 20 del 2007 (miglior piazzamento di sempre per il Cile ai campionati mondiali di calcio).

"Ho dei ricordi meravigliosi di quel Mondiale, sono davvero orgoglioso di aver vissuto in prima persona l'esplosione della 'Generación Dorada' del calcio cileno: non solo Vidal e Sanchez, penso anche a Medel e Isla... Quella Roja era piena di campioni e le due Coppa America vinte nel 2015 e nel 2016 dalla Nazionale maggiore ne sono state la più degna consacrazione".