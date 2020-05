Sulantay: "Bielsa non ha fatto la storia". E Vidal approva le dichiarazioni dell'ex CT dell'U20

José Sulantay, ex allenatore dell'Under-20 cilena, ha criticato duramente Marcelo Bielsa, che ha allenato la Nazionale sudamericana dal 2007 al 2011 senza ottenere successi. In un'intervista, Sulantay ha detto: "Bielsa in Cile è venerato ma non ha mai vinto nulla, neanche all'estero. Non ha fatto nulla di eccezionale, non ha cambiato la storia".

Vidal approva - Parole che non sono passate inosservate e che hanno raccolto, oltre a qualche critica, anche alcuni messaggi di approvazione. Come quello di Arturo Vidal, che sulle storie di Instagram ha prima scritto "Qualcuno che dice le cose in faccia", riferendosi alle dichiarazioni sopra citate, e poi ha ricordato le due vittorie del Cile in Copa America, nel 2015 e 2016, rispettivamente sotto la guida di Sampaoli e Pizzi.