ESCLUSIVA TMW - Vignola: "Juve, bel pari. Gran capacità di soffrire"

Il pareggio 1-1 contro l'Ajax lascia grandi chance alla Juventus di poter approdare alla semifinale di Champions. ""Mi aspettavo la partita che abbiamo visto ieri", dice a Tuttomercatoweb.com Beniamino Vignola, ex centrocampista bianconero. "Avevo visto la squadra olandese contro il Real Madrid e ha confermato di essere una bella formazione di giovani che sanno giocare la palla, con un gran pressing. La loro condizione è molto buona ma la Juve ha comunque dimostrato di saper giocare una buonissima partita perchè contro squadre come quella olandese bisogna saper soffrire. Ha saputo gestire bene il match e poi c'è CR7. Guardavo la partita con alcuni amici e dicevo che non avendolo visto per venti minuti avrebbe segnato entro breve tempo. E infatti il gol è arrivato. Nel secondo tempo la Juve ha anche fatto vedere di avere gli elementi con cui poter vincere la partita perché Douglas costa è entrato alla grande e poteva davvero piazzare il colpo del ko".

In vista del ritorno risultato che fa ben sperare?

"Credo che al di là della vittoria questo pari possa essere il miglior risultato possibile. Naturalmente servirà l'atteggiamento giusto perchè credo che l'Ajax anche a torino giocherà allo stesso modo, senza troppi calcoli"

In chiusura, da ex empolese una battuta sulle possibilità salvezza della squadra di Andreazzoli.

"C'è una continua altalena di risultati in coda. Ad ogni giornata cambia lo scenario. Ad oggi ci sono varie squadre che lottano e tutte hanno chance di salvarsi anche perché sembrano tutte in salute"