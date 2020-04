esclusiva Vigorelli: “Rinnovo Zaniolo, non ora. Investo negli USA, la mia nuova sfida”

Claudio Vigorelli amplia il suo raggio di affari e arriva fino agli U.S.A. Uno degli agenti più quotati nel panorama internazionale sbarca a New York per un nuovo e ambizioso progetto. “Ho sempre guardato con interesse e ammirazione il management sportivo in America, che è più evoluto e differente rispetto al nostro”, spiega in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo, talento della Roma e patrimonio del calcio italiano.

In cosa consiste il nuovo progetto?

“Ho deciso di continuare il persorso di Internazionalizzazione della mia agenzia andando ad aprire una base stabile in un paese come quello americano dove il calcio è in continua crescita La gestione degli atleti negli Stati Uniti riguarda aspetti che vanno dal marketing ai rapporti con i media e le sponsorizzazioni fino alla consulenza legale, assicurativa, finanziaria e fiscale.

In questo percorso ho deciso di farmi affiancare da due professionisti leader nelle loro rispettive professioni: Marco Mastracci professore aggiunto di Diritto Internazionale alla Washington University di Saint Louis, esperto di negoziazione ed avvocato sarà il riferimento giuridico ed amministrativo dell’Azienda e Giuseppe Capasso che ha ricoperto incarichi manageriali in ambito commerciale e marketing in importanti aziende multinazionali ed imprenditore nel campo delle risorse umane: sarà il general manager. Siamo la prima società italiana associata alla United States Soccer Federation”.

Perché ha scelto di investire in America?

“Negli U.S.A. il calcio è il quarto sport nazionale e sempre più in crescita tra le nuove generazioni.Vogliamo essere un riferimento per creare sinergie tra i club americani e quelli italiani ed europei costruendo partnership commerciali, investimenti in accademie e sviluppo dei marchi. Ho sempre seguito gli sport americani, questa è una bella sfida frutto di un anno e mezzo di lavoro. In America ci sono calciatori che potrebbero tranquillamente giocare in Europa. Il movimento è in crescita. E poi questa iniziativa potrebbe aprire altri scenari per i giovani che militano in MLS e offrire loro un’opportunità in Europa. Così si crea un mercato alternativo. E si da una chance anche ai giovani meno affermati”.

Affermato invece lo è Nicolò Zaniolo.

“La sua prima parte del campionato è stata fantastica, ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere l’anno prima. Ripartirà da quella straordinaria azione contro la Juve che gli è costata l’infortunio, chiaramente con un finale diverso. Quello sarà il punto di ripartenza. È caduto e adesso si è rialzato. Comincia il conto alla rovescia. Ma niente ansia di ricominciare. Le sfide non spaventano certo Nicolò, uno che a diciannove anni ha esordito contro il Real Madrid”.

Ci sono già delle voci su un possibile rinnovo di contratto. Ne state davvero parlando con la Roma?

“Non è il momento di parlare di rinnovi o situazioni di mercato Bisogna prima tornare alla normalità e superare questo brutto momento dovuto al Covid-19. Poi quanto sarà importante Nicolò per la Roma lo vedremo più avanti, ma oggi non è il momento di parlare di un eventuale rinnovo del contratto o di mercato anche perché Nicolò ha trovato il giusto ambiente per emergere con una società che crede in lui e un pubblico fantastico che lo ha da subito amato. Intanto voglio credere alla ripresa del campionato, mi auguro che si torni in campo. E che tutto avvenga con le dovute precauzioni. Senza forzature che potrebbero risultare dannose”.

La Gumina intanto mette a segno il gol più bello. Pochi giorni fa una bella notizia dopo la positività al Coronavirus: è diventato padre.

“Sono felice per Nino e per la sua compagna. È riuscito a partecipare alla nascita della piccola Sophia Grace, un bel momento di gioia. Nino ha un potenziale incredibile, alla ripresa anche lui farà valere le sue qualità”.