esclusiva Vinazzani: "Lazio, basta la multa per Luis Alberto. Milinkovic tegola grossa"

Claudio Vinazzani, ex calciatore di Napoli e Lazio, ha detto la sua opinione su vari temi intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Per quanto riguarda la Lazio, la tegola Milinkovic è grossa perchè è giocatore di caratura internazionale, è problema serio. Credo che comunque i biancocelesti si riproporranno in alto anche se tutti questi problemi legati ai tamponi e le polemiche varie non portano benefici alla squadra che ha bisogno di un minimo di serenità per esprimere il calcio che sa fare"

Che provvedimento serve per Luis Alberto dopo l'attacco al club?

"Ho letto dell'ipotesi tribuna, ma credo che abbia chiesto anche scusa e la multa ora è il massimo che gli possano fare. E' un simbolo della Lazio, è importante. Privarsi di lui non sarebbe una cosa da fare".

Napoli-Milan sfida da scudetto?

"No ma è importante anche perchè arriva in un momento particolare: i partenopei perdono giocatori di valore ma anche per i rossoneri perdere l'allenatore può condizionare. Gattuso sta dando un'impronta caratteriale unita a qualità. Il Milan è la rivelazione, ha continuato sulla scia dell'anno scorso e sta portando avanti la politica dei giovani. In questi anni è destinato a fare la voce grossa"

Lei lavora al Rijeka: come sta la squadra, colpita in questi giorni dal covid?

"Ci sono parecchi giocatori col covid e non è una situazione facile. Non sarà semplice giocare col Napoli. Comunque nel primo tempo con i partenopei la squadra ha dato tutto. L'intenzione del club è anche quella di mettere in mostra i giocatori. Con l'ingaggio di Lozano, non dico che ci pagano tutta la squadra ma poco ci manca. Ora sta esplodendo Muric, che è già stato al Pescara, non è più giovanissimo ma può dire la sua. Menalo sta facendo un bel campionato. Stanno emergendo giovani, col Napoli ha giocato tra gli altri Braut un 2002. La politica della società è questa"