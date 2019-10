ESCLUSIVA TMW - Virdis: "Milan, percorso nuovo. Cagliari, bravo Giulini"

Col Milan ha vinto praticamente tutto, ma nel suo cuore c''è anche, ovviamente, il Cagliari, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Stiamo parlando di Pietro Paolo Virdis, attaccante di gran spessore negli anni Ottanta. Si parte con un'analisi sul Cagliari che sta sorprendendo tutti: "Sta andando forte - dice a TMW - si pensava che la cessione di Barella potesse creare qualche scompenso e invece il grande presidente Giulini ha costruito una squadra che sta rispondendo ottimamente".

Che obiettivi può darsi?

"Continuare così, sotto traccia. Senza darsi traguardi particolari"

Il Milan di Pioli invece come le è sembrato contro il Lecce?

"Ci sono stati leggeri miglioramenti. Ho visto qualcosa di diverso, alcuni giocatori più reattivi. Vediamo, è iniziato un nuovo percorso".

Dal punto vista fisico c'è stato un calo nella ripresa?

"Non so se sia un fatto fisico. Magari in qualche caso alcuni giocatori sono scesi".

Suso intanto non incontra più il favore della tifoseria...

"Difficile dare un giudizio, è un giocatore sempre al centro dell'attenzione. Spero possa essere più decisivo".

Piatek si è rilanciato col gol di domenica sera?

"Me lo auguro. So cosa vuol dire segnare un gol in certi momenti delicati. Se arrivava anche la vittoria era meglio, però è comunque una rete che può fargli ritrovare sicurezza in se stesso".