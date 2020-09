esclusiva Volpati: "Verona, Kumbulla resti. Amrabat, colpo viola: gioca a tutta per 110 minuti"

Da grande gialloblù, Domenico Volpati parla del Verona e del mercato del club di Setti: "E' chiaro che ci sono state partenze pesanti - dice a TMW - ma che sono servite anche per ripianare il bilancio. Mi dispiace tra gli altri per la cessione di Pessina, uno di quelli che mi ha impressionato di più. Ed è stato uno dei tanti italiani del Verona che molto spesso ne ha schierati tanti. Anche Kumbulla pur essendo albanese è nato a Peschiera".

Partirà a suo parere?

"MI auguro che resti anche perchè snaturare troppo la squadra non va bene. Magari il prossimo anno potrà partire. Al tempo stesso si fa molto affidamento sulla capacità di Juric di assemblare il gruppo. Del resto l'anno scorso il tecnico ha dato dimostrazione delle sue grandi qualità. Vedo che potrebbero arrivare tanti giovani, ma ancora tante operazioni sono da definire. Speriamo che tutti possano integrarsi velocemente"

Quanto peserà la partenza di Amrabat?

E' stato un gran colpo da parte della Fiorentina. Fortissimo in fase di interdizione e di inserimento, è un giocatore che sa concludere e ha continuità nella stessa partita. Gioca a tutta non per 90 minuti ma per 110. E' un grande acquisto. E' chiaro che ora si troverà in un'altra realtà e con un altro allenatore ma il giocatore non si discute".