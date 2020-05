esclusiva Volpati: "Verona, lo scudetto non fu casuale. L'Atalanta può emularci"

Trentacinque anni fa esatti l'Hellas Verona conquistava uno scudetto storico. Una squadra di provincia riusciva a cucirsi sul petto il tricolore. Tra i protagonisti di quel traguardo ci fu anche Domenico Volpati, centrocampista sempre presente per tutte le partite di quel campionato: "Quello scudetto - dice intervenendo al TMW News - non capitò per caso. C'era uno zoccolo duro di calciatori che già dall'82-83 avevano ottenuto ottimi risultati. E ci fu una progressiva maturazione nei tre anni successivi. Occorre dire che la società, essendo una provinciale, era costretta a vendere qualche big per fare cassa ma nell'anno dello scudetto arrivarono Briegel e Elkjiaer, i nostri due stranieri che completarono e arricchirono il gruppo. Lo spogliatoio li accolse bene ed entrambi hanno portato intelligenza, fisicità e personalità. Non erano fenomeni come Zico, Platini o Maradona ma erano ugualmente molto forti. Negli anni Ottanta il campionato italiano era il migliore al mondo e l'Italia nell'82 era stata campione del mondo..."

Quale fu il ruolo del vostro allenatore, Osvaldo Bagnoli?

"Fu il deus ex machina di quella squadra, è stato il nostro istrione silenzioso che ci ha guidati, ha fatto scelte responsabili, ha voluto fortemente certi giocatori tra cui anche il sottoscritto. E io ho cercato di ripagarlo. Ha orchestrato la squadra senza difficoltà perché aveva uno spogliatoio che si sapeva anche autogestire".

Un nuovo miracolo Verona ai giorni nostri è possibile?

"Il Verona può essere replicabile. Tutti abbiamo in mente come squadra provinciale l'Atalanta, che - sostenuta da un'ottima società - ci stupisce nei risultati e nel gioco. Per ora è l'unica, l'Atalanta ha davvero tutto per essere simile al Verona2.