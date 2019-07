ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Lazio, ora un esterno sinistro. Obiettivo quarto posto"

© foto di Federico Gaetano

Anche la Lazio da oggi si mette al lavoro. Con alcuni volti nuovi come Vavro e Lazzari e con i punti interrogativi sul futuro di Milinkovic e Luis Alberto. "E' prematuro fare bilanci, il mercato è iniziato da poco ma lo giudico per ora discreto. Sono arrivati due giocatori ad hoc: Vavro e Lazzarri, quest'ultimo lo rincorrevamo dall'anno scorso", dice a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Wilson, storico capitano biancoceleste. "Per ora non ci sono state cessioni di rilievo, ma vediamo. E' ancora lunga".

Per Milinkovic si aspetta che alla fine partirà?

"Dipende dalle squadre interessate. Tutti i giorni si legge del PSG e dello United. E' un giocatore di un certo spessore e ha un mercato che si è rivalutato negli ultimi tempi. Credo che in caso di offerta di un certo tipo ci sarà il benestare della Lazio. Il giocatore del resto vuol andare in una big, in Champions".

E Luis Alberto? Alla fine peserà la sua volontà di essere ceduto?

"Servono i soldi. Tra i club adesso c'è chi vuole approfittarsi della volontà del calciatore e punta così al ribasso dal punto di vista delle offerte. Ma questo non lo trovo corretto. Se non arriva la cifra giusta non può partire".

Adesso comunque come interverrebbe per migliorare la Lazio?

"A sinistra sulla fascia c'è soltanto Lulic: Lukaku non sta ancora bene fisicamente e Durmisi non è all'altezza di una squadra da Champions. In avanti c'è un punto interrogativo su Caicedo: se viene ceduto, bisogna intervenire".

Sarà comunque una Lazio che punterà al quarto posto?

"Sì, l'obiettivo è quello. Vedo Juve, Napoli e Inter e poi per il quarto posto lotteranno Atalanta, Milan, Roma e Lazio".