ESCLUSIVA TMW - Wyscout, ag. Lerager: "Contento dell'Italia, felice di restare"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Danimarca all'Olanda col trait d'union del calciomercato. Martin Felbo dell'agenzia People in Sport è presente al Wyscout Forum di Amsterdam e dalla Johan Cruyff Arena parla con Tuttomercatoweb.com.

Partiamo dal calcio danese in generale e dal suo livello.

"La Nazionale è di ottimo livello, c'è un record di imbattibilità importante. E' una squadra forte, stabile, se vinciamo lunedì possiamo andare all'Europeo. Sarebbe importante perché tre gare saranno peraltro anche alla National Arena in Danimarca".

Come agenzia gestite tra gli altri l'eurorivale dell'Inter, Thomas Delaney, del Borussia Dortmund.

"Siamo fortunati nel produrre talenti su talenti, adesso abbiamo tre Nazionali tra cui Delaney che ha sfidato l'Inter in Champions. L'abbiamo accompagnato nella sua crescita dal Copenhagen a Brema fino al BVB, siamo felici di essere al suo fianco. Giocare con le italiane è sempre tosta, è un bel campionato".

Dove avete Lukas Lerager al Genoa.

"Ci parla sempre bene dell'Italia, del suo clima, del cibo, della lega. Di tutto".

Al Genoa, però, dopo la scorsa stagione non va benissimo per il club

"Ha un contratto fino al 2023, vuole rispettarlo ma nel calcio non si sa mai. Come agenzia la filosofia è chiara: guardare al prossimo allenamento, poi alla prossima gara, poi al presente".

Chi saranno i prossimi per la Serie A?

"Abbiamo giocatori interessanti, speriamo di produrre i nuovi Kjaer e Lerager".