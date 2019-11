ESCLUSIVA TMW - Wyscout, Grillo: "Panama, un orizzonte nuovo per il mercato"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Imago/Image Sport

Un nuovo orizzonte. Panama, fronte di due mondi diversi, canale per un nuovo calciomercato? Lo racconta per Tuttomercatoweb.com l'agente e intermediario Massimo Grillo. "Ci sono calciatori di qualità, con bassissimo costo, con una vetrina mondiale come il Mondiale Russo che li ha fatti conoscere. A noi ha aperto l'orizzonte un osservatore in America, così abbiamo portato Jorman Aguilar a Parma".

Chi sono i prossimi?

"Ci sono quattro panamensi in Europa che potremmo spostare e che hanno richieste, sono quasi tutti nazionali.Eric Davies, classe '91, terzino sinistro dell'FC Dac, è stato il primo a giocare un Mondiale del suo club in Slovacchia.

Cesar Blackman, terzino destro '98, suo compagno di squadra. Poi Alfredo Stephens, esterno destro d'attacco '94, nazionale del Santa Clara. Il quarto è Isidor Hinestroza, Vilafraquense in prestito, esterno destro del '97".