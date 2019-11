© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-stadio ha parlato di vari temi legati al campionato. Dalla Lazio ("squadra importante nei 13-14 giocatori"), alla sfida Juve-Inter per lo scudetto: "I bianconeri - dice a TMW - hanno molto di più delle altre, L'Inter tiene botta, vedremo cosa succederà a febbraio. Il Napoli? E' precipitato, con molte responsabilità di società e giocatori. Ora deve uscirne, ha tre gare importanti. Ancelotti lo lascio fuori dalle responsabilità: la squadra ha avuto anche sfortuna, col Cagliai e la Juve. Ci sono state gare in cui si è trovato contro una sorta di muro e in quel caso non riesci a risolverla e ti incarti. E' una squadra che deve trovare fiducia in se stessa". Poi sull'Inter: "Non credo che il mercato possa verificare molto. Non credo andranno arriverà una punta. Giroud? E Sanchez dove lo metti quando rientra? Davanti ci sono giocatori importanti. E Giroud verrebbe qui a fare il terzo? Non credo".

